Yıldız futbolcu takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Burak Yılmaz, Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Burak Yılmaz, tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Beşiktaş Kulübün'ün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür edildi.
Son günlerde hakkında Lille'e transfer olacağı dedikoduları çıkan Burak Yılmaz, dün Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmede 1 milyon avro alacağından vazgeçerek bonservisini almıştı. Bonservisini alan tecrübeli golcünün Lille'e imza atması bekleniyor.
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