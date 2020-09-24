Yıldız Kenter ve Şükran Güngör yıllar sonra yan yana

24 Eylül 2020 Perşembe, 15:29

Geçen yıl 17 Kasım’da 91 yaşında hayata gözlerini yuman Yıldız Kenter ile 2002 yılında kaybettiği eşi Şükran Güngör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çabalarıyla artık Aşiyan Mezarlığında yan yana yatıyorlar. Eski devlet bakanlarından Yüksel Yalova’nın girişimleriyle başlayan Şükran Güngör’ün naaşının nakli süreci bir kaç gün önce tamamlandı ve iki büyük usta ebedi istirahatgahlarında bir araya geldi.

Hocaların hocası Yıldız Kenter geçen yıl vefat ettiğinde nereye defnedileceği sorusu kamuoyunda gündem olmuştu. Meslektaşı ve 1965’ten beri eşi olan ancak kendisinden 17 yıl önce hayata veda eden Şükran Güngör gibi Yıldız Kenter de Bodrum’da toprağa verilmesi aslında kendisinin de yıllar öncesinden dile getirdiği bir arzusuydu. Ancak sonrasında Aşiyan’a defnedilmesine dair bir karar alınmış, Yıldız hocanın da yakın bir tarihte buna onay verdiği anlaşılmıştı.

Konuyla ilgili olarak görüşüne başvurduğumuz Yüksel Yalova şunları söyledi: “Ben de Şükran bey gibi Çineliyim ve hem onu hem de Yıldız hanımı çok sever ve sayardım. Şükran beyin akrabalarından Yalçın Dinçer bana ulaştı ve Şükran beyin naaşının da Yıldız hanımın yanına defnedilmesi arzularını iletti. Bunun üzerine ben de bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcılığı yapan sevgili Mahir Polat ile iletişime geçtim ve durumu anlattım. Onlar zaten bir süredir Yıldız hocamızın mezarını yapmak için çalışıyorlardı ve aileden gerekli izinler alındığı takdirde Şükran beyin mezarının da hemen yanına yapılmasında bir mahsur olmadığı söyledi. Yani Ekrem İmamoğlu başkanımız ve Mahir Polat dostumuzun önemli yardımlarıyla bu işi hallettik ve iki gün önce tüm nakil işlemleri ve mezar yapımı süreci tamamlanmış oldu. Ben Ekrem başkan ve Mahir Polat nezdinde tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etmek isterim.”



‘SIRADA TİYATRONUN SATIŞI VAR’



Yüksel Yalova mezarlık meselesinin ardından bir başka önemli konu daha olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Sırada Ekrem başkanımızın Yıldız Kenter’in cenaze töreninde de sözünü ettiği Kenter Tiyatrosu’nun belediye tarafından satın alınması meselesi var. Biliyorsunuz bu konu daha önce de gündeme gelmiş ama İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden olumsuz karar çıkmıştı. Şimdi ben bu konuda arabuluculuk yaparak diğer parti temsilcileriyle görüşeceğim ve bu konuyu da inşallah çözüme ulaştıracağız.”

