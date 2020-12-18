'Yıldız Savaşları' serisinin Boba Fett'i Jeremy Bulloch hayatını kaybetti

18 Aralık 2020 Cuma, 11:19

"Yıldız Savaşları" serisinin en ikonik karakterlerinden biri olan Boba Fett'i canlandıran İngiliz oyuncu Jeremy Bulloch'un yaşamını yitirdiği açıklandı.



Sözcü'nün haberine göre, menajeri 75 yaşındaki oyuncunun bir süredir Parkinson ile mücadele ettiğini söylerken, yapılan açıklamada "45 yılı aşan çok uzun ve keyifli bir kariyeri vardı. Onu seven eşi, 3 çocuğu ve 10 torunu vardı ve onu özleyecekler" denildi.

Orijinal" Yıldız Savaşları" serisinin ikinci filmi "İmparator"da ve üçüncü filmi "Jedi’nin Dönüşü"nde seyircinin karşısına çıkan Boba Fett’i canlandıran oyuncu "James Bond" filmi "Octopussy"de de rol almış ve 1970’lerde BBC’nin dizisi "Doctor Who"da oynamıştı.

2002 yılında çekilen "Yıldız Savaşları"nın yeni filmi "Klonların Savaşı"nda Boba Fett rolünü Bulloch’tan alan Daniel Logan, ünlü oyuncunun ölümü ile ilgili açıklama yaptı. Logan, "Bana öğrettiklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Seni her zaman seveceğim. Fuar ve zirvelerimiz sen olmadan aynı olmayacak. Güç seninle olsun" dedi.

Yıldız Savaşları’nın orijinal serisinde Bulloch ile karşı karşıya oynayan Mark Hamill de sosyal medyadan açıklama yaptı. Luke Skywalker karakterini canlandıran Hamill, “Bulloch tam bir İngiliz beyefendisiydi. Onu çok özleyeceğim ve onu tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Onunla tanıştığım ve çalıştığım için çok mutluyum” dedi.

"Yıldız Savaşları" serisinin yaratıcısı George Lucas da, “Bulloch gizem ve korkuyu Boba Fett performansıyla yaratmayı başardı. Jeremy, Yıldız Savaşları’na ve hayranlarına destek olan tam bir beyefendiydi. Onun bu seriye ve mirasına kattıkları için minnettarım” ifadesini kullandı.