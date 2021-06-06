Yıllar önceki müsilaj uyarısı

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Marmara’daki müsilaj sorunu devam ederken balık bile yaşamayan Ergene Nehri’nin kirli sularının da denize verilmesi sıkıntıyı daha da büyüyecek. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Marmara’nın içindeki mikroplastik oranı ile dünya ikincisi olduğunu, Ergene Nehri’ne toplam 10 adet organize sanayi bölgelerinden (OSB) bırakılan atık suyun Marmara Denizi’ne derin deşarj ile verilmesiyle kirliliğin daha da artacağı uyarısında bulundu.

Konuyu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği iki ayrı önergeyle Meclis gündemine de taşıyan Aygun; Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Mudanya, Gemlik kıyılarında müsilaj sorununun büyüdüğüne dikkat çekti. Çorlu Organize Deri Sanayii’nden şu anda günde 10 bin metreküp arıtılmış su bırakıldığını anlatan Aygun, “Atıkların OSB’lerin ‘arıtma tesislerinden’ geleceğini düşünürsek farklı noktalardan gelen kimyasal atıkları ayırıp temizleyecek sistem kurdunuz mu” sorusunu yöneltti.

YILLAR ÖNCE UYARI!

Aygun, Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı’nın 2018 yılında yaptıkları çalışmaya da dikkat çekti. Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı’nın, Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi (MAREM) Projesi kapsamında 2018’de yaptığı tespitler şöyle:

- Marmara Denizi’nin en önemli gösterge olan suda erimiş oksijen değerlerinde geçmiş seneler temel alındığında çok düşük, hatta sıfıra yakın değerlere rastlanmıştır.

- Bitkisel plankton tür çeşitliliği ve genel toplam miktarlarında ciddi düşüşler saptanmıştır. Birincil üretime bağlı olarak ciddi verim düşüklüğü gösterecek.

- Geçmiş senelere oranla ciddi bir bulanıklılık saptanmıştır. İlk bulgulara bulanıklılığın başlıca nedeni olarak askıda partiküller (sarı madde) saptanmıştır.

- Bulanıklılığa bağlı olarak deniz çayırlarında çok büyük boyutlarda erozyon oluşmaktadır.

- Geçmiş senelerde göreceli olarak temiz diye nitelendirilebilecek Karabiga Burnu - Şevketiye arası sanayi kökenli kirlenme ve Uçmakdere - İnceburun arası da evsel kökenli kirlenme sonucunda çok ciddi erozyona uğradı.

- Mikroplastik çalışması tekrarı ve Marmara Denizi’ni çevreleyen 17 halk plajında yapılmış olan çalışmaların sonuçları ürkütücüdür.

AFET İLAN EDİLMELİ

- Biyolojik örneklemelerde tür çeşitliliği bazında ciddi düşüşler gözlenmiştir.

- Marmara Denizi’nde tarafımızdan ölçülen parametrelere bağlı ciddi ve gerçek anlamda önlem alınmasını gerektiren vahim bir durum ile karşılaşılmıştır.

- Kaldıramayacağı kadar yoğun bir kirlilik baskısı ile karşı karşıyadır. Zaten gecikmiş olan önlemlerin ivedilikle, belki de bir afet bölgesi statüsü içinde, bir an evvel devreye sokulması gerekmektedir.