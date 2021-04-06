Yıllar sonra gelen itiraf: ''Sahte sözleşme yaptım''
Bir zamanlar Barcelona forması giyen eski Fransız futbolcu Jeremy Mathieu flaş açıklamalarda bulundu.
2020 yazında Sporting formasıyla kariyerine nokta koyan eski Fransız futbolcu Jeremy Mathieu, Valencia'dan Barcelona'ya transfer sürecini anlattı.
L'Equipe'e konuşan Mathieu, Barcelona'dan teklif aldığında takımdan ayrılmak istemediğini söyledi. Valencia'da kalmak istediği için farklı bir yol denediğini söyleyen Mathieu, ''Barcelona'dan teklif aldım ama oraya gitmek istemiyordum. Valencia'da mutluydum. Oraya gidip yedek kulübesini cilalamak istemiyordum.'' dedi.
''SAHTE SÖZLEŞME YAPIP SPORTİF DİREKTÖRE GÖSTERDİM''
Sahte bir sözleşme tasarladığını söyleyen Mathieu, ''O dönem Valencia'dan aldığım ücretle Barcelona'nın teklif ettiği ücret arasında bir miktar belirledim ve sahte bir sözleşme yapıp Sportif Direktör Rufete'ye gösterdim. 'Bu ücreti verirseniz kalırım' dedim. Rufete onayladı ama başkan kabul etmedi. Ben de bana güvenmediklerini hissettim ve ayrıldım'' dedi.
2009-2014 yılları arasında Valencia forması giyen Mathieu daha sonra 20 milyon euro'luk bedelle Barcelona'ya transfer olmuştu. Mathieu 2017'de ise Sporting'in yolunu tuttu ve 2020'de kariyerine nokta koydu.
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