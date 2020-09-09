Yılmaz Çelik’in yargılanmasına devam edilecek

Konserinde söylediği “Ali Haydar Ölmez” adlı şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında yurtdışı yasağı tedbiri konularak tahliye edilen sanatçı Yılmaz Çelik’in yargılanmasına devam edilecek.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 14:57
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Mahkeme bir sonraki duruşma için 14 Mayıs tarihini belirlemiş ancak duruşma koronavirüs salgını nedeniyle 10 Eylül tarihine ertelenmişti. Yarın saat 10:00’da Tunceli Adliyesinde görülecek duruşma öncesi aydın ve sanatçı dostları Yılmaz Çelik’e duruşma öncesi  destek çağrısında bulundular. Haber Merkezi


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