Yılmaz Çelik’in yargılanmasına devam edilecek
Konserinde söylediği “Ali Haydar Ölmez” adlı şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında yurtdışı yasağı tedbiri konularak tahliye edilen sanatçı Yılmaz Çelik’in yargılanmasına devam edilecek.
Mahkeme bir sonraki duruşma için 14 Mayıs tarihini belirlemiş ancak duruşma koronavirüs salgını nedeniyle 10 Eylül tarihine ertelenmişti. Yarın saat 10:00’da Tunceli Adliyesinde görülecek duruşma öncesi aydın ve sanatçı dostları Yılmaz Çelik’e duruşma öncesi destek çağrısında bulundular. Haber Merkezi
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