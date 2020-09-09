Yılmaz Çelik’in yargılanmasına devam edilecek

09 Eylül 2020 Çarşamba, 14:57

Mahkeme bir sonraki duruşma için 14 Mayıs tarihini belirlemiş ancak duruşma koronavirüs salgını nedeniyle 10 Eylül tarihine ertelenmişti. Yarın saat 10:00’da Tunceli Adliyesinde görülecek duruşma öncesi aydın ve sanatçı dostları Yılmaz Çelik’e duruşma öncesi destek çağrısında bulundular. Haber Merkezi