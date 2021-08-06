Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: 'Yanan ormanları BKM olarak sahipleneceğiz'

06 Ağustos 2021 Cuma, 17:58

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe başlayan orman yangınlarıyla, halk ve sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla mücadele ediyor. Bu süreçte birçok sanatçı, oyuncu ve ünlü isim de yangın söndürme çalışmalarına destek olurken; afetzedelere de yardımlarda bulunuyor.

Yardım çalışmalarına dahil olan ve yardımlarla ilgili açıklama yapan oyuncu Yılmaz Erdoğan da, "İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi" dedi.

Erdoğan mesajında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berfu - Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla... Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız."

ORMANLARI SAHİPLENDİLER

Yangının ilk günlerinde sosyal medya hesabından yanan ormanlar için ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağını söyleyen usta oyuncu, ‘Düşbelenimiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız...’ mesajını paylaşmıştı.

