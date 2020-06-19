Yılmaz Güney Ödülleri açıklandı
Uluslararası 3. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali’nin sonuçları açıklandı. Koronavirüs salgını yüzünden ödül töreni ileri bir tarihe ertelendi.
Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM) ve Dersim Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği festivalde Yılmaz Güney’in sanat anlayışının temeli olan, halktan yana sanat yapan amatör ya da profesyonel tüm sanatçıları, ortak bir platformda buluşturmak ve üretime teşvik etmek amaçlanıyor.
Sinema (kısa film, kısa belgesel, kısa senaryo), öykü, şiir, karikatür ve fotoğraf dallarında olmak üzere beş sanat dalında başvuruların kabul edildiği festivalde, seçici kurulun değerlendirmesiyle ödül kazananlar belirlendi.
Haziran ayında İstanbul ve Dersim’de düzenlenmesi planlanan ödül törenleri koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayına ertelendi. Etkinlik ve ödül töreni ile ilgili ayrıntılı bilgi ilerleyen günlerde açıklanacak.
KAZANANLAR
TÜRKÇE ÖYKÜ ÖDÜLLERİ
Yılmaz Güney Ödülü: “Kara Göl” – Sitem Şanlı
Mansiyon: “Elli Böcük” – Erol Tanrıbuyurdu
KURMANCÎ ÖYKÜ ÖDÜLLERİ
Yılmaz Güney Ödülü: “Wê û Wî” – Şeref Yedîşgîn
Seçici Kurul Özel Ödülü: “Dengê Yasemînê” – Ferhadê Mihemed
Mansiyon: “Spêle” – Alî Bal
ERMENİCE ÖYKÜ ÖDÜLÜ
Seçici Kurul Özel Ödülü: “Mandalina Ağaçları” – Melis Siropyan
KIRMANCKÎ ÖYKÜ ÖDÜLÜ
Seçici Kurul Özel Ödülü: “Perrperest” – Pasûr Pîa
TÜRKÇE ŞİİR ÖDÜLLERİ
Yılmaz Güney Ödülü: Sultan Gülsün
Seçici Kurul Özel Ödülü: Ali Karan
Mansiyon: Ercihan Yolcu
KURMANCÎ ŞİİR ÖDÜLLERİ
Yılmaz Güney Ödülü: Fatma Dündar ve Mahsûn Reşçelan
Seçici Kurul Özel Ödülü: Abdullah Kurt
Mansiyon: Rawin Sterk Yildiz ve Abdurrahman Kaynar
3. ULUSLARARASI YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ADINA KİRMANCKÎ ŞİİR ÖDÜLÜ
Mansiyon: Zeynel Abidin Gündüz
FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ
Yılmaz Güney Ödülü: Özge ERGİN
Özendirme Ödülü: İlhan KILINÇ
Seçici Kurul Ödülü: Nurullah YILMAZ
Mansiyon: Muzaffer Murat İLHAN
Ahmet Burak GÜRALP
Mehmet Veysi ŞİMŞEK
KARİKATÜR ÖDÜLLERİ
Yılmaz Güney Onur Ödülleri:
Oleksy Kustovsky – Ukrayna
Jitet Kustana – Endonezya
Muammer Olcay – Türkiye
Hasan Ceylan – Türkiye
Doru Axinte – Romanya
YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Halit Kurtulmuş Aytoslu – Türkiye
Seçici Kurul Özel Ödülü:
Mojmir Mihatov – Hırvatistan
YILMAZ GÜNEY ÖZGÜRLÜK ÖDÜLLERİ
Haydar Bayar – Türkiye (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi)
Barış İnan – Türkiye (Kocaeli 2 Nolu F Tipi Hapishanesi)
GENÇ ÇİZER ÖDÜLÜ
Beren Kaya – Türkiye
Sinema kategorisindeki ödüller 10 Temmuz’da açıklanacak.
Video Haberler
- Gökyüzü bir anda karardı! Dev hortum kamerada
- Babacan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
- Dondurma koronavirüs bulaştırır mı? İşte yanıtı
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler
- Mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
- TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı
- Bir grup erkeğin darp ettiği kadını zor kurtardılar
- Gazeteci Öztürk, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Saymaz: Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!