Yılmaz Güney Ödülleri açıklandı

19 Haziran 2020 Cuma, 12:28

Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM) ve Dersim Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği festivalde Yılmaz Güney’in sanat anlayışının temeli olan, halktan yana sanat yapan amatör ya da profesyonel tüm sanatçıları, ortak bir platformda buluşturmak ve üretime teşvik etmek amaçlanıyor.

Sinema (kısa film, kısa belgesel, kısa senaryo), öykü, şiir, karikatür ve fotoğraf dallarında olmak üzere beş sanat dalında başvuruların kabul edildiği festivalde, seçici kurulun değerlendirmesiyle ödül kazananlar belirlendi.

Haziran ayında İstanbul ve Dersim’de düzenlenmesi planlanan ödül törenleri koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayına ertelendi. Etkinlik ve ödül töreni ile ilgili ayrıntılı bilgi ilerleyen günlerde açıklanacak.



KAZANANLAR



TÜRKÇE ÖYKÜ ÖDÜLLERİ



Yılmaz Güney Ödülü: “Kara Göl” – Sitem Şanlı

Mansiyon: “Elli Böcük” – Erol Tanrıbuyurdu

KURMANCÎ ÖYKÜ ÖDÜLLERİ



Yılmaz Güney Ödülü: “Wê û Wî” – Şeref Yedîşgîn

Seçici Kurul Özel Ödülü: “Dengê Yasemînê” – Ferhadê Mihemed

Mansiyon: “Spêle” – Alî Bal

ERMENİCE ÖYKÜ ÖDÜLÜ



Seçici Kurul Özel Ödülü: “Mandalina Ağaçları” – Melis Siropyan

KIRMANCKÎ ÖYKÜ ÖDÜLÜ

Seçici Kurul Özel Ödülü: “Perrperest” – Pasûr Pîa

TÜRKÇE ŞİİR ÖDÜLLERİ



Yılmaz Güney Ödülü: Sultan Gülsün

Seçici Kurul Özel Ödülü: Ali Karan

Mansiyon: Ercihan Yolcu

KURMANCÎ ŞİİR ÖDÜLLERİ



Yılmaz Güney Ödülü: Fatma Dündar ve Mahsûn Reşçelan

Seçici Kurul Özel Ödülü: Abdullah Kurt

Mansiyon: Rawin Sterk Yildiz ve Abdurrahman Kaynar

3. ULUSLARARASI YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ADINA KİRMANCKÎ ŞİİR ÖDÜLÜ



Mansiyon: Zeynel Abidin Gündüz





FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ

Yılmaz Güney Ödülü: Özge ERGİN

Özendirme Ödülü: İlhan KILINÇ

Seçici Kurul Ödülü: Nurullah YILMAZ

Mansiyon: Muzaffer Murat İLHAN

Ahmet Burak GÜRALP

Mehmet Veysi ŞİMŞEK





KARİKATÜR ÖDÜLLERİ

Yılmaz Güney Onur Ödülleri:

Oleksy Kustovsky – Ukrayna

Jitet Kustana – Endonezya

Muammer Olcay – Türkiye

Hasan Ceylan – Türkiye

Doru Axinte – Romanya





YILMAZ GÜNEY KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Halit Kurtulmuş Aytoslu – Türkiye

Seçici Kurul Özel Ödülü:

Mojmir Mihatov – Hırvatistan





YILMAZ GÜNEY ÖZGÜRLÜK ÖDÜLLERİ

Haydar Bayar – Türkiye (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi)

Barış İnan – Türkiye (Kocaeli 2 Nolu F Tipi Hapishanesi)





GENÇ ÇİZER ÖDÜLÜ

Beren Kaya – Türkiye





Sinema kategorisindeki ödüller 10 Temmuz’da açıklanacak.