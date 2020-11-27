Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 12:46
Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı
Abone Ol google-news

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Yılmaz Vural'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler