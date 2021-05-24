Yılmaz Vural'ın açıklamalarından sonra Aatif'ın paylaşımı
BB Erzurumspor'da kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe eski hocası Yılmaz Vural'ın kendisi için söylediklerinden sonra sosyal medya paylaşımında bulundu.
Süper Lig'den düşen BB Erzurumspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medyası aracılığıyla takımda kadro dışı bırakılan birkaç kişi hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı.
Vural'ın Aatif Chahechouhe hakkında yaptığı "Aatif, ki takımın kaptanıydı, ama Aatif ne yapıyordu? Uçak saatini ve oteli beğenmiyordu. Bir gün antrenman yapıyoruz, Aatıf geldi yanıma 'Hocam yeter artık, oyun oynayalım’ dedi. ‘Sen kim oluyorsun da antrenmana müdahale ediyorsun' dedim. Sonrasında antrenmanı bıraktı gitti.” açıklamalarının ardından Aatif Chahechouhe sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Aatif, Hz. Mevlana'nın "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözlerini paylaşarak eski hocası Yılmaz Vural'a gönderme yaptığı düşünülüyor.
İşte o paylaşım:
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