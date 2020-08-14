Yılsonu cari açık beklentisi yukarı revize ediliyor

14 Ağustos 2020 Cuma, 14:37

Türkiye'de cari açık Haziran'da 2.93 milyar dolar ile beklentilere paralel gerçekleşirken, yılın ilk yarısındaki açık 19.8 milyar dolar oldu. Turizm gelirlerindeki sıfıra yakın seyir nedeniyle ekonomistlerin yılsonu cari açık beklentilerine ilişkin sert revizyonları da devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre cari açık Haziran'da 2.934 milyar dolar ile 2.825 dolar olan beklentilere yakın gerçekleşti.

Verilere göre Ocak-Haziran'da açık 19.804 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 11.09 milyar dolar seviyesinde oluştu. Mayıs 2018'de yıllık bazda 52.4 milyar dolar yükselen cari açık,

TL'nin sert değer kaybı ile birlikte önce ciddi bir düşüş kaydetti daha sonra ise açık yerini fazlaya bıraktı. Geçen yılın büyük bölümünde görülen cari işlemler fazlası ekonomik aktivitedeki toparlanma ile artan ithalatın etkisiyle Kasım itibarıyla yerini cari açığa bırakmıştı.

Cari fazla ise ekonomik toparlanmanın da etkisiyle bu yıla girerken yerini yeniden cari açığa bıraktı. Son aylarda ise ödemeler dengesindeki en büyük kayıp turizm gelirleri olarak görülüyor.

Yılda 30-35 milyar dolara ulaşan gelirler sezorunun en yüksek aylarında koronavirüs etkisiyle sıfıra yakın seyrediyor. Her ne kadar Almanya Rusya gibi bazı ülkelerden de sınırlı turizm başlasa da bu sektör yetkilileri 2020'yi kayıp yıl olarak tanımlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dört aydır art arda yaşanan sert düşüşün ardından Ocak-Haziran dönemindeki yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yıl aynı döneme göre %75 düşüşle 4.51 milyona geriledi. Geçen yıl aynı dönemde Türkiye'yi 18 milyon yabancı ziyaret etmişti. Turizm başta olmak üzere bu gelişmelerle son 2 ayda Reuters'ın anketlerinde yer alan yıl sonu açık beklentileri 7.8 milyar dolardan 22 milyar dolara çıktı. Haziran ödemeler dengesindeki diğer ayrıntılar ise şöyle:

Geçen yılın aynı ayında 3.4 milyar dolar net fazla veren hizmetler dengesi bu Haziran'da 294 milyon dolar net açık verdi. Haziran 2019'da 2.647 milyar dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, Haziran 2020'de 181 milyon dolar fazla verdi. Portföy yatırımlarında Haziran'da 1.5 milyar dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili Genel Hükümet 2 milyar dolar net geri ödeme gerçekleştirdi Resmi rezervlerde Haziran ayında 7.7 milyar dolar net azalış gözlendi.



