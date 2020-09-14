Yine adrese teslim kadro!

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:14

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kişiye özel ilanlara ilişkin cezai yaptırım uyarısına karşın üniversiteler, belirli bir adayı işaret eden kadro şartları belirlemeye devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi'ne, 4/B sözleşmeli sağlık personeli alımı için 10 Ağustos tarihinde duyuru yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, iki tane fizyoterapist alınacağı belirtildi. Aranan şartlar ise 'adrese teslim' ilan olduğuna dair dikkat çekti.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; açılan fizyoterapist ilanına başvuru için gerekli şartları taşıyan, başvuran ve başvurusu kabul edilen tek kişi, Van Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın kızı Z.A. oldu. İşe kabul edilen Z.A'nın KPSS puanının ise 61,3 olduğu öğrenildi.

Açılan fizyoterapist ilanında yer alan kriterler şu şekilde:

* Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak..

* Fizyoterapi alanında en az bir yıl deneyimli olduğunu belgelemek. Manuel Lenf Drenaj Ve Ölçü Alma Teknikleri kursunu aldığını belgelemek.

* Kas hastalıkları, sorunları ve çözümlerine ilişkin katılım belgesine sahip olmak.

* Uzay Terapi Sistemi gelişim kursu sertifikasına sahip olmak.

* Omuz,dirsek, el ve servikal omurga ile yaralanmalarda uygulamalı pratik ve klinik anatomi kursunu aldığını belgelemek..

* Sağlık Bakanlığı onaylı Türkiye’de Adölesan Skolyoz Prevalans Araştırması katılım belgesine sahip olmak.

MAZBATA, SEÇİMDE İKİNCİ OLAN AKMAN'A VERİLMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamıştı. YSK'nın kararının ardından, KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı görevinden ihraç edilen Van'n Tuşba ilçesinde HDP'li Belediye Başkan adayı Yılmaz Berki'nin yerine yarışı ikinci sırada tamamlayan AKP’li Salih Akman'a mazbata verilmişti.