"Yıpranmayı hızlıca ele alalım"

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği kararla ilgili TBMM’nin 9 ay içinde düzenleme yapması gerektiğini anımsatarak, “Bu konuda kanun teklifi var, komisyonda bekliyor. Hızlı bir şekilde bu konunun ele alınması gerekiyor” çağrısında bulundu.

CHP’li Özel, 25 Aralık 2019 tarihinde AYM’nin fiili hizmet zammından sadece sarı basın kartı olanların yararlanmasından dolayı iptal kararı verip TBMM’ye 9 aylık bir süre verdiğini anımsattı. Söz konusu sürenin dolmak üzere olduğunu dile getiren Özel, şunları dile getirdi:

“Sarı basın kartının nasıl verileceği, kimlere verileceği konusu artık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda. Yanlış bir iş. Gazetecilerin basın kartı taşıması noktasında Saray’ın tam hâkim konuma gelmesi, muhalif gazetecilerin, muhalif yayın kuruluşlarının haklarını gasp eden bir pratiğe dönüşmüştür. Bir yandan Basın İlan Kurumu üzerinden gazetelere gözdağı verilirken, pandemi gibi kritik bir dönemde en çok yıpranan meslekler arasında olan gazetecilerin yıpranma hakkının bir an önce tesisi noktasında bu parlamento adım atmak zorundadır. Bu konuda Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer’in kanun teklifi var, komisyonda bekliyor. Hızlı bir şekilde bu işin ele alınması için parlamentodaki tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz.”

‘İŞKOLU BARAJI MUAFİYETİ’

Özel, gazetecilerin yıpranma hakkının yanı sıra sendika yasasında getirilen işkolu barajı muafiyetiyle ilgili de düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti. İşkolu barajı muafiyetinin geçen yıl 1 yıl süreyle ertelendiğini anımsatan Özel, “Bu parlamentoda verdiğimiz bir yıllık süre uzatımının neredeyse yarısı pandemiyle geçti. Bu pandemi sürecinde her şeye süre tanınıyor, bu süre uzatımı da son derece önemli. Her iki konuda da vakit geçirilmeksizin adım atılması gerekiyor” dedi.