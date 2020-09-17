YKS ek yerleştirme kılavuzu açıklandı
YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Adaylardan tercihleri alınmaya başlandı.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
Video Haberler
- TIR şoförü Malik Yılmaz belediyede işe başlayamadı
- Trafikte utandıran görüntü!
- Gelinin en mutlu günü kabusa döndü!
- Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü
- 20 yaşındaki engelli kadına tecavüz ettiler!
- Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak' açıklaması
- Pencereden pencereye geçerken beşinci kattan düşüp öldü
- Göksu'nun 'internetçi arkadaş' ifadesi tepki çekti
- Aracının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
- Camdan cama geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi