YKS sonuçları açıklandı!
27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, "ÖSYM: 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" dedi.
Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
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