Yoğun bakım yatağı bekleyen çocuk yaşamını yitirdi
Batman’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu kritik olmasına rağmen 7 saat boyunca hastanede yer bulamayan 1 buçuk yaşındaki S.A adlı çocuk yaşamını yitirdi. Yaşanan bu acı olaya sosyal medyada tepki gösteren yurttaşlar, 27 Nisan 2020'de Türkiye tarafından isveç'e yollanan özel ambulans uçağını hatırlatarak, " O İsveç'teki adamı şov için ayarladınız, keşke İsveç'in yarısı olsanız. Bakın 7 saat yoğun bakım sırası bekleyen çocuk. Yazık." ifadelerini kullandı.
Batman’da 1 buçuk yaşındaki epilepsi hastası bir çocuk 10 gün önce rahatsızlandı. Batman Çocuk Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk, bir şey yok denilerek evine geri gönderildi. Daha sonrasında koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu kritik olmasına rağmen 7 saat boyunca hastanede yer bulamayan 1 buçuk yaşındaki S.A adlı çocuk yaşamını yitirdi.
Minik çocuğun halası Safiye Akdağ, yaşananları şöyle anlattı:
"Biz hastaneye defalarca gittik. Bebeğimiz epilepsi hastası ama yatırmadılar. 3 iğne verilerek geri gönderildi. Bu süreçte çocuk ateş ve halsizlik şikayetiyle her akşam aynı hastaneye kaldırıldı. 4’üncü gün çocuğun ciğerlerinin tamamı enfeksiyon kaptı. Enfeksiyonun ardından bebeğe test yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Bebek 2 gün entübe edildi ve dün akşam da yaşamını yitirdi."
Halk TV'ye konuşan HDP Milletvekili Feleknaz Uca, defalarca Meclis ile iletişime geçmelerine rağmen hastanede yer bulamadıklarını söyledi.
Yurttaşlar ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yaşanan bu duruma isyan etti.
İşte o tepkilerden bazıları:
bir dönemi anlatan en iyi özet...içinde her şey var...tam bir çıplak gerçeklik şamarı... pic.twitter.com/7hP9Ntky4J— mustafahos (@mustafahos) November 29, 2020
O sırada Batman'da 7 saattir yoğun bakım sırası bekleyen bir çocuk vefat etti.— Gökhan Kuru (@gokhankuru_) November 28, 2020
O "müthiş" devletiniz onun yanında değildi.
1,5 yaşında çocuk yoğun bakım yatağı sırası beklerken öldü.— İ. Deniz Gün (@idenizgun) November 28, 2020
Biz dünyanın neresinden olursa olsun değil, Türkiyenin neresinde olursa olsun, fakir, fukara, aç, susuz, hasta, gurebaya koşacak blr yönetim bekliyoruz. O isveçteki adamı şov için ayarladınız, keşke isveçin yarısı olsanız. Bakın 7 saat yoğun bakım sırası bekleyen çocuk. Yazık.— Gözlüklü Şirin??????? Aklıma Geldi ?? (@erdistanblue) November 29, 2020
Sanal başarı hikayelerine alkış tutanlar, İsviçre den sahte Hasta uçakla ülkeye getirildi diye Türkiyem Türkiyem diye goy goy yapanlar, 1,5 yaşındaki çocuk yoğun bakım sırası beklerken öldü, vicdanınız sızlıyor mu acaba.— Faik ULAŞ (@faikulas) November 29, 2020
Sahte kahramanları alkışlamaya devam edecekmisiniz?
AKPnin siyasi şov yapmak için İsveç’e ambulans uçak gönderdiği güzel ülkemde, Batman’da 7 saat boyunca yoğun bakım yatağı bekleyen çocuğa yatak bulunamadı ve çocuk hayatını kaybetti.— Burak Yıldırım (@theburaakk) November 29, 2020
Yorumu olan varsa buyursun!
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