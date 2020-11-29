Yoğun bakım yatağı bekleyen çocuk yaşamını yitirdi

Batman’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu kritik olmasına rağmen 7 saat boyunca hastanede yer bulamayan 1 buçuk yaşındaki S.A adlı çocuk yaşamını yitirdi. Yaşanan bu acı olaya sosyal medyada tepki gösteren yurttaşlar, 27 Nisan 2020'de Türkiye tarafından isveç'e yollanan özel ambulans uçağını hatırlatarak, " O İsveç'teki adamı şov için ayarladınız, keşke İsveç'in yarısı olsanız. Bakın 7 saat yoğun bakım sırası bekleyen çocuk. Yazık." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2020 Pazar, 14:47
Yoğun bakım yatağı bekleyen çocuk yaşamını yitirdi
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Batman’da 1 buçuk yaşındaki epilepsi hastası bir çocuk 10 gün önce rahatsızlandı. Batman Çocuk Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk, bir şey yok denilerek evine geri gönderildi. Daha sonrasında koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu kritik olmasına rağmen 7 saat boyunca hastanede yer bulamayan 1 buçuk yaşındaki S.A adlı çocuk yaşamını yitirdi.

Minik çocuğun halası Safiye Akdağ, yaşananları şöyle anlattı:

"Biz hastaneye defalarca gittik. Bebeğimiz epilepsi hastası ama yatırmadılar. 3 iğne verilerek geri gönderildi. Bu süreçte çocuk ateş ve halsizlik şikayetiyle her akşam aynı hastaneye kaldırıldı. 4’üncü gün çocuğun ciğerlerinin tamamı enfeksiyon kaptı. Enfeksiyonun ardından bebeğe test yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Bebek 2 gün entübe edildi ve dün akşam da yaşamını yitirdi."

Halk TV'ye konuşan HDP Milletvekili Feleknaz Uca, defalarca Meclis ile iletişime geçmelerine rağmen hastanede yer bulamadıklarını söyledi.

Yurttaşlar ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yaşanan bu duruma isyan etti.

İşte o tepkilerden bazıları:


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