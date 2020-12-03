Yoğun bakımda ‘torpilli hasta talimatı’ iddiası

03 Aralık 2020 Perşembe, 20:55

Bacaksız, yazılı açıklama ile “birden çok kaynaktan alınan duyumlara” göre, pek çok hastanede, siyasi iktidar yandaşı nüfuz sahibi kişilerin, yoğun bakımlarda kendi hastaları için öncelik istediğinin belirtildiğini kaydetti. Bacaksız, “Siyasi iktidarın atadığı liyakatsiz bazı yöneticilerinin, yoğun bakımda boşalan yoğun bakım yatağına öncelikle ‘torpilli’ hastanın yatırılması talimatı verdiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Eğer bu inanılmaz iddialar doğru ise ‘torpilli’ bir hasta için yoğun bakımda öncelik istenmesi hangi bilimsel tedavi, hangi ahlak, hangi vicdanla açıklanabilir? Yaşam kurtarmanın torpili mi olur?” dedi. İnsan yaşamının değerinin, siyasi yandaşlık ya da para ile ölçülemeyeceğini vurgulayan Bacaksız, “İddia edilen bu korkunç durum eğer doğruysa, insanlarımız hem salgın hem AKP zihniyeti nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir. Ekonomik nedenlerle gerekli tedbirleri almaya korkanlar, yandaşını kayırarak bedelini yine sade vatandaşa ödetmekte. Ayrımcılığın da ötesinde, yaşama hakkının ihlal edilmesi anlamına gelen bu durum akıllara durgunluk vermekte” ifadelerini kullandı.

‘Görevlerine son verin’

Sağlık hizmetinin siyasi ve ekonomik nüfuz sahibi kişiler için önceliklendirilmesinin anayasal suç olduğuna işaret eden Bacaksız, “Bu iddiaların çok ciddi bir şekilde araştırılması ve eğer bu iddialar doğrulanır ise böyle bir konuda emir ve talimat veren kim varsa derhal adalet önünde hesap vermesinin sağlanması gerekir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı bu vahim iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusuna yanıt vermeye ve bu gibi hukuk ve vicdan dışı taleplerde bulunanlar kadar, bu talepleri yerine getiren liyakatsiz yöneticilerin görevlerine derhal son vermeye ve adalet önüne çıkarılmasını sağlamaya davet ediyoruz” dedi.