Yoğun bakımdan çıkması için 100 hayvan kestiler

30 Haziran 2020 Salı, 18:40

Siyasilerden, ünlü isimlere birçok kişinin mesaj paylaştığı Ustaosmanoğlu'nun tedavisinin iyi yönde gitmesi için İsmailağa Cemaati içinden çıkan Fatih Medreseleri Vakfı 100 kurban kesti.

Odatv'nin haberine göre, ürkiye 50 kurban, Afrika'da da 50 kurbanın kesildiği öğrenildi. Türkiye'de bir kurban bedelinin ortalama 7 bin TL olduğu ileri sürülürken, Afrika'daki bir kurban bedelinin de 5 bin TL olduğu söylendi.

Kurbanların bedellerinin ise Fatih Medreseleri üyeleri ve aileleri tarafından karşılandığı ileri sürüldü.

Fatih Medreseleri Vakfı tarafından İsmailağa Cemaati mensuplarına gönderilen mesajda, "Efendi Hazretlerimizin sıhhat ve afiyeti için bir insan bedeli olan 100 büyükbaş hayvan kurban edilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

"Allah'a adanmış bir hayat için 100 büyük baş kurban

Doğumu yeryüzüne müjde ve şeref olan, çocukluğu ve gençliği de dahil bütün hayatını Allah için sarfeden ve hala sarfetmeye devam edeni milyonlarca insanın hafız olmasına, cennet lisanı Arapçayla beraber İslami ilimler öğrenmesine ve her şeyden önemlisi Allah ile tanışmasına vesile olan, Rasulullahsız nefes bile alıp vermeyecek derece sünneti seniyyeyi yaşayan ve yaşatan, binlerce ehli sünnet alim ve Allah dostu tarafından asrımızın Müceddidi seçilen, Sultanımız Mahmut Efendi Hazretlerimizin tam manasıyla sağlık, sıhhat ve afiyetine kavuşmasına bedel olması niyetiyle bütün ihvanımız ve sevenleri adına 100 büyük baş kurban kesiyoruz.

Rabbimizden niyetimizi ve kurbanlarımızı kabul buyurmasını, en kısa zamanda Mahmut Efendi Hazretlerimize tam manasıyla daimi şifalar ikram buyurmasını temenni ediyoruz."