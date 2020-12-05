Yoğun bakımlar için vahim iddia: 'Bu doğru ise anayasal bir suçtur'

05 Aralık 2020 Cumartesi, 12:49

Koronavirüs salgınında yoğun bakımlarda doluluk neredeyse yüzde 100'e ulaştı.

Hastalar için yatak bulunamazken, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, iktidara yakın kişilere yoğun bakımlarda hasta yatakları için torpil yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; bu iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soran Zekiye Bacaksız şunları söyledi:

“Doğru olmadığına inanmak istediğimiz ancak birden çok kaynaktan aldığımız duyumlara göre; pek çok hastanede, siyasi iktidar yandaşı nüfuz sahibi kişilerin yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri ifade edilmektedir. Siyasi iktidarın atadığı liyakatsiz bazı yöneticilerinin, yoğun bakımda boşalan yoğun bakım yatağına öncelikle ‘torpilli' hastanın yatırılması talimatı verdiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bu inanılmaz iddialar doğru ise ‘torpilli' bir hasta için yoğun bakımda öncelik istenmesi hangi bilimsel tedavi, hangi ahlak, hangi vicdanla açıklanabilir? Ekonomik nedenlerle gerekli tedbirleri almaya korkanlar, yandaşını kayırarak bedelini yine sade vatandaşa ödetmektedir. Sağlık hizmetinin nüfuz sahibi kişiler için önceliklendirilmesi anayasal bir suçtur.”

“ASLI OLMAYAN BİR DUYUM”

Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla yapılan açıklamada ise “Pandemiye karşı sahada ve hastanelerde canlarını ortaya koyarak mücadele eden, fedakarca savaşan sağlık çalışanlarına bu şekilde bir ithamda bulunulması üzücüdür. Bir hastanın yoğun bakıma alınma kriterleri belli olduğu gibi, hangi durumdaki hastanın önceliğe sahip olduğu da tıbbi kriterlerle belirlenmektedir.

Sağlık çalışanlarımızın bu kriterlere hassasiyetle uyduğundan kimse şüphe etmemelidir. İddia sahibinin ‘Bu talepleri yerine getiren yöneticiler’ diyerek aslı olmayan bir duyum üzerine suçladığı kişiler de sağlık çalışanıdır Hiçbir sağlık çalışanımız, hastaları arasında ayırıma gitmeyeceği gibi, böyle bir tavra Bakanlığımızın da müsamaha göstermeyeceği açıktır. Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla kurulmuş olan bir sendika temsilcisine atfedilen sözlerinin asılsız bir habere konu edinmesi talihsizlik olmuştur.” denildi.