Yoğun bakımlarda yer bulanamıyor

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Yeniden salgının merkezi haline gelen İstanbul’da hastane önlerindeki test kuyrukları her geçen gün uzuyor, yoğun bakım servislerinde yer bulmak konusunda sıkıntı yaşanıyor.

İstanbul’daki yoğun bakım sıkıntısına dikkat çeken Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, kamu hastanelerinin alarm verdiğini özel hastanelerin bir kısmının da yoğun bakım servislerinde Covid-19 hastalarını yatırmaktan kaçındığını belirtti.

Demir ve Kılıç özetle şunları söyledi: “Yoğun bakım hizmetinde sorun, yataklı servis ve yatak sayısı bakımından yetersizlikten çok, yoğun bakım servislerinin özel sektör ağırlıklı olması ve pandemi döneminde denetim yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Özel sağlık sektörü doğası gereği Covid-19 hastalığına ‘maliyet’ ve ‘kâr’ penceresinden bakmaktadır. Bugün birçok ilde yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunamamasının temel nedenleri arasında yoğun bakım yataklarının en çok para kazandıran hizmet olarak görülmesi ve yoğun bakım yataklarının akılcı kullanılmaması, SGK’nin özel hastanelerde Covid-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesini iptal etmesi yer almaktadır.” Dr. Demir ve Kılıç, Türkiye’de toplam yoğun bakım yatak sayısının 39 bin 955 olduğunu, bunun yüzde 43.5’inin Sağlık Bakanlığı, yüzde 41’inin özel hastanelerde yer aldığını söylediler. Demir ve Kılıç, esas ihtiyaç olan erişkin yoğun bakım toplam sayısının ise 25 bin 364 olduğunu anımsattılar.