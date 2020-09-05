YÖK Başkanı Candaş Tolga Işık'a konuştu: Üniversitelere uzaktan eğitimi önerdik

05 Eylül 2020 Cumartesi, 12:06

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'la uzaktan eğitim konusunu konuştuklarını aktardı.

Işık paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Az önce YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'la konuştum, "Elbette yüzyüze eğitimin yerini tutması mümkün değil ama üniversiteleri açmamakla belli bir süre uzaktan eğitim vermek arasında karar vermemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı bizim için önemli... Bu yuzden üniversitelere uygulamalı dersler/programlar haricinde tüm dersleri/ programları bu süreçte uzaktan yapmalarını önerdik. Kararı her bir üniversite yönetimi kendi verip, duyuracak" dedi.

