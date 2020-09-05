YÖK Başkanı Candaş Tolga Işık'a konuştu: Üniversitelere uzaktan eğitimi önerdik
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımla YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'la görüştüğünü söyleyerek Saraç'ın uzaktan eğitim konusundaki sözlerini aktardı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'la uzaktan eğitim konusunu konuştuklarını aktardı.
Işık paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Az önce YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'la konuştum, "Elbette yüzyüze eğitimin yerini tutması mümkün değil ama üniversiteleri açmamakla belli bir süre uzaktan eğitim vermek arasında karar vermemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı bizim için önemli... Bu yuzden üniversitelere uygulamalı dersler/programlar haricinde tüm dersleri/ programları bu süreçte uzaktan yapmalarını önerdik. Kararı her bir üniversite yönetimi kendi verip, duyuracak" dedi.
Video Haberler
- İmamoğlu çiftinden dikkat çeken paylaşım
- Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!
- Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
- 40 yıllık yerinden apar topar çıkardılar
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi