YÖK, Boğaziçi’nde kurulan yeni fakülteler için Cumhurbaşkanı’ndan sonra karar almış

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

YÖK, AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının hemen ardından açılan hukuk ve iletişim fakültelerinin kuruluş sürecindeki skandalı itiraf etti. Söz konusu fakültelerin kuruluşuna ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Şubat’ta imzalandı. Karar, 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak YÖK’ün, iki yeni fakülte açılmasına ilişkin teklifini, 24 Şubat’ta yapılan genel kurulda görüşerek “uygundur” yazısını Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği anlaşıldı. Saray’ın hızına yetişemeyen YÖK, kuruldukları duyurulan iki fakülteye yönelik kararı 19 gün sonra aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, TBMM’ye sunduğu önerge ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yanıtlaması istemiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan fakülteleri sordu. Bakan Selçuk ise önergeyi YÖK’e yönlendirdi.

19 GÜN GERİDEN GELDİ

YÖK’ün yazısına göre süreç; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün 3 Şubat’ta YÖK’e yaptığı “üniversite bünyesinde hukuk ve iletişim fakültesi kurulmasına” yönelik iki ayrı teklifle başladı. Tekliflerden iki gün sonra Cumhurbaşkanı, Boğaziçi’nde hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulmasına izin veren kararı imzaladı.

Fakat bu tarihte YÖK, henüz Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün tekliflerine yönelik bir karar almamıştı. YÖK Genel Kurulu, kuruldukları resmi olarak duyurulan iki fakülteye ilişkin teklifi, 24 Şubat’ta yapılan toplantıda görüşerek “uygundur” kararı aldı. YÖK’ün 19 gün geriden gelen kararı Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

YÖK, kararını dikkat çeken ifadelerle gerekçelendirdi. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu imzalı değerlendirmede, “Ülkemize yöneltilen suçlamalar gibi konularda uluslararası mahkemelerde dil ve alan yetkinliği ile ülkemizin menfaatlarını savunabilecek nitelikli insan gücüne duyduğumuz ihtiyaç açıktır” denildi. YÖK’ün Boğaziçi Üniversitesi’nden beklentisinin, “nitelikli hukukçu ve akademisyen yetiştirmesi” olduğu kaydedildi.

‘TAM BİR SKANDAL’

CHP’li Özdemir, YÖK tarafından verilen yanıtın tam bir skandal olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumları Kanunu’nu çiğneyerek, YÖK’ün kararını beklemeden fakültelerin kuruluşuna izin veriyor. Rektörlüğün gerekçesi de ayrı bir skandal. Türkiye’deki 84 hukuk fakültesinin hiçbirinde, ‘hukuksal analiz yeteneğine sahip, iyi derecede İngilizce bilen, çok yönlü hukuk mezunlarının olmadığı’ savunuluyor. YÖK de yaptığı değerlendirmede bu görüşü tasdik ediyor” dedi.