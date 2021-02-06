Melih Bulu'dan Erdoğan imzalı iki yeni fakülte kararına ilk yorum: "Farklı perspektifler ve zenginlikler katacak"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanması öğrenci ve akademisyenlerce haftalardır protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla üniversiteye hukuk ve iletişim fakültesi kurulması kararına ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2021 Cumartesi, 10:07
Melih Bulu'dan Erdoğan imzalı iki yeni fakülte kararına ilk yorum:
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atamasına yönelik tepkiler devam ederken Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu.

Rektör Melih Bulu, söz konusu fakülte kararına ilişkin ilk değerlendirmesini kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptı.

Prof. Bulu, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi’ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” diye yazdı.

İşte Bulu'nun paylaşımı:


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