Melih Bulu'dan Erdoğan imzalı iki yeni fakülte kararına ilk yorum: "Farklı perspektifler ve zenginlikler katacak"
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanması öğrenci ve akademisyenlerce haftalardır protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla üniversiteye hukuk ve iletişim fakültesi kurulması kararına ilişkin açıklama yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atamasına yönelik tepkiler devam ederken Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu.
Rektör Melih Bulu, söz konusu fakülte kararına ilişkin ilk değerlendirmesini kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptı.
Prof. Bulu, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi’ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” diye yazdı.
İşte Bulu'nun paylaşımı:
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
Video Haberler
- Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği
- Kısıtlama saatini unutan genç hayatının şokunu yaşadı
- Polis operasyonunda yatak odasında yakalandı!
- TikTok'ta skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı
- Kaan ve Öztürk'ün ailelerine taziye ziyareti
- Polisten ‘Barışçıl eylem mi’ sorusu
- Boğaziçi için polis korna çalan araçlara ceza kesti
- Ankara'da Boğaziçi eylemine polis müdahalesi
- Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı
- İstanbul'un göbeğinde film gibi soygun!
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı