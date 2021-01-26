YÖK öğrenci değişim programlarını bir yıl daha iptal etti

26 Ocak 2021 Salı, 12:31

Farabi Değişim programı üniversite öğrencilerinin yurt içindeki üniversiteler arasındaki hareketliliğini, Mevlana Değişim Programı ise yurt dışındaki üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında proje ve eğitim dönemi bazlı öğrenci değişimlerini kapsıyor.

YÖK'ten Farabi Değişim Programı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketliliğin iptal edilmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.04.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

Mevcut riskler gözönüne alınarak, Farabi Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmaması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.01.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur."

Mevlana Değişim Programı ile ilgili duyuru ise şöyle:

"Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak Mevlana Değişim Programı, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ve Türkiye-Pakistan Çağrılı Uluslararası Değişim Programı kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında da değişim yapılmamasına karar verilmiştir."







