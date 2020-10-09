'Yokluk' öğüdü Cuma hutbesinde

09 Ekim 2020 Cuma, 10:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saray'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada geçen "Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir" sözü, bu haftaki Cuma hutbesine de taşındı.

Diyanet tarafından hazırlanan ve 81 ildeki camilerde okutulan "Müminin yumuşak huyluluğu" konulu hutbede, Muhammed peygamberden örnek verilerek şöyle denildi:

"Sevgili Peygamberimizi rehber edinen müminler olarak, hasbi ve samimi davranmayı prensip edinelim. Vefalı ve fedakâr, temiz özlü ve doğru sözlü olmak için emek verelim. Unutmayalım ki, riyâkar, menfaatçi, kibirli ve ikiyüzlü kişi, Allah katında da insanlar arasında da sevgi ve değer göremez. İyi huylu bir müminin hayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet ve nefrete yer yoktur. Zira o, Peygamberimizin şu sözlerini daima hatırında tutar: “Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.” “Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse.”

"YOKLUĞU PAYLAŞ, HUZUR AŞILA"

Hutbenin devamında, varlıkla birlikte yokluğu da paylaşma çağrısı yapıldı:

"İçinde yaşadığımız bu aziz milletin ve bu müstesna toplumun değerini bilelim. Sevinci ve kederi, varlığı ve yokluğu paylaşalım. Hal ve hareketlerimizle birbirimize sükûnet, huzur ve muhabbet aşılayalım. Başta eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim. Böylelikle hem kendimiz hem de çevremizdekiler için hayatı kolaylaştıralım."