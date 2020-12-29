Yoksulluğa dayanamadı, balkondan kendini attı

Biriken ev kirası ve kanser olan eşinin sağlık giderleri nedeniyle bunalıma giren 40 yaşındaki Şinasi Sağlam, kendini balkondan atarak yaşamına son vermek istedi. Vücudunda kırıklar oluşan Sağlam yaşadıklarını anlattı.

ESRA ALUS
29 Aralık 2020 Salı, 10:49
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Plastik doğrama ustası olan Şinasi Sağlam Covid-19’a yakalanınca ekonomik durumunun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığını anlattı.

Ev sahibinin birikmiş kirayı almak için kapıya dayandığında da kendisini balkondan attığını söylen Sağlam yaşadıklarını şöyle aktardı: “Eşim Gülhan kanser hastası. 2019 yılında ‘Akut Lenfoblastik Lösemi’ tanısı konuldu. Allojenik kök hücre nakli yapıldı. Ancak hastalık tekrarladı. Şimdi hastanede yatıyor. Ona 12 yaşındaki kızımız bakıyor. Hastanede ders çalışıp bir yandan da annesinin temel ihtiyaçlarını karşılıyor. 3 yaşında bir çocuğum daha var. Ben ona bakıyordum. Bu süreçte Covid-19’a yakalandım. İşlerim iyice bozuldu. Ev sahibi 2 aylık birikmiş kirayı almak için adeta eve baskın yapar gibi gelince çaresiz kaldım. Kendimi balkondan attım. Vücudumda kırıklar var. Yıllardır zorluklarla mücadele ediyorum. 3 yaşındaki çocuğuma da şimdi kardeşim bakıyor” dedi. 

AİLENİN YENİ HAYATI İÇİN KOLLARI SIVADILAR 

Atlas yardım derneği yönetim kurulu başkanı Ferda Altıntaş ve dernek çalışanları ailenin yeni yaşamı için harekete geçti. Dernek tarafından aileye yeni bir ev tutuldu. Vücudunda kırıklar olan Şinasi Sağlam için tekerlekli sandalye ve ev eşyaları tedarik edildi. 


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