Yoksulluk krizi: Hanelerin doğal gazları kesiliyor!

06 Aralık 2020 Pazar, 14:04

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın doğal gaz faturalarıyla ilgili soru önergesine yanıt verdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen yanıtta, Türkiye genelinde eylül ayı sonu itibarıyla kesilen 128 milyon 809 bin 427 doğal gaz faturasından 592 bin 523’ünün ödenemediği bildirildi.

Bakan Fatih Dönmez, yine eylül sonu itibariyle Bursa’da kesilen 5 milyon 414 bin 737 faturadan 34 bin 112’sinin ödenmediğini ve doğal gazlarının kesildiğini belirtti.

Faturaların toplamda ne kadar olduğuna yönelik soruyu ise yanıtlamadı.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Yanıtı değerlendiren Erkan Aydın, “Pandemi yasaklarının yeniden başlamasıyla evde kalma sürelerinin uzaması ve kış koşullarının giderek sertleşmesiyle artacak doğal gaz kullanımı vatandaşımızın borcunun üzerine borç ekleyecek. Bu vatandaşlarımız açısından sürdürülebilir değil. Hükümetin bir an önce doğalgaz giderlerini düşürmeye yönelik adımlar atması ve vatandaşlarımızın bu konudan doğan mağduriyetlerini gidermesi gerekmektedir” diye konuştu.