YÖK'ten 'Netkent Üniversitesi' açıklaması

27 Haziran 2020 Cumartesi, 17:01

Yükseköğretim Kurulu, Netkent Üniversitesiyle ilgili açıklama yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 'Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi', Kurulumuz tarafından tanınmamaktadır. Kurulumuzca tanınmayan bu üniversitenin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı şekilde, kurumun YÖK tarafından tanındığı ve mezunlarına YÖK tarafından denklik verildiği gibi bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Kişilerin mağduriyet yaşamamaları adına sosyal medyada yer alan bu bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur" ifadesine yer verildi.