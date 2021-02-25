Yol haritası netleşti: Zeus Sunağı'nı bu topraklara geri getireceğiz

25 Şubat 2021 Perşembe, 18:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Bergama Kültür Merkezi'nde 1800’lü yıllarda parçaları Almanya’ya kaçırılan Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya getirilmesi için yol haritasını belirlemek üzere geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Soyer, Bergama’nın köklü mirasının tüm dünyaya doğru anlatıldığında Zeus Sunağı’nı geri getirme talebinin karşılık bulabileceğini söyledi.

19’uncu yüzyılda Bergama'dan Almanya'ya götürülmüş Zeus Sunağı’nın ülkemize ve Bergama'ya geri getirilmesi için yola çıktıklarını belirten Başkan Soyer, hükümet temsilcileri, yerel yöneticiler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Zeus Sunağı içi bir araya gelmiş olmanın önemine değinerek "Çok heyecanlıyız. Diliyorum ki bu yolculuk zaferle sonuçlanacak. Taş yerinde ağırdır derler. Bu eseri anavatanına geri getireceğiz ve köklerine kavuşturacağız. Bu bir yolculuk, önümüze birçok hukuki ve siyasi engel çıkacak. Ama bu yolculuğu sürdürüyor olmak Bergama'nın hak ettiği değeri bulması için, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkartmak için de bir fırsat olacak. Biz bunun haklı davamız olduğuna inanıyoruz. Bu yolculuğun kendisi bile Bergama'nın, bu güzel ve kadim coğrafyanın ne kadar değerli ol duğunu dünyaya göstermek için fırsat olacak. Bugünden sonra işbirliği yapacağımız tüm yoldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ÜCRETSİZ BERGAMA TURLARI BAŞLIYOR

Zeus Sunağı'nın geri getirilmesiyle ilgili ortaya çıkan deklarasyonda yol haritasıyla ilgili önemli ipuçları da bulunduğuna dikkat çeken Soyer, "Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler Bakanlığı ile koordinasyon içinde olacağız. Birlikte hareket edersek sonuca yakınlaşacağımızı biliyoruz. Bundan sonraki ilk toplantıyı Ankara'da yine sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin temsilcilerinin de yer alacağı bir şekilde yapmayı öneriyorum. Hem yürütülmesi gereken hukuki süreci hem farkındalığın büyütülmesi ile ilgili bir planlama yapalım. Bu süreç Bergama'yla ilgili farkındalığı arttıracak bir süreç olarak ilerlemeli" dedi. Başkan Soyer Nisan ayından itibaren ücretsiz İzmir-Bergama turları başlatacaklarını söyleyerek, "İzmir'den Bergama'daki üretici pazarı için de ücretsiz servis kaldıracağız. Bergama ile ilgili restor asyon çalışmaları konusunda Büyükşehir olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bu sürecin tarihsel ve kültürel bir değeri olduğu gibi turizm sektörü açısından da önemi var. Bu coğrafyada yaşayan insanların ekmeğini büyütmek gerekiyor. İzmir billboardlarında, 'Dünyanın İzmir Mirası' başlığı altında Bergama ilçemizin de tanıtımı olacak. Böylece Bergama farkındalığını büyüteceğiz. Bergama'yı önce içeride sonra dışarıda tanıtacağız. Bir Bergama Sergisi'ni Avrupa'dan başlayarak dünyada dolaştırmak istiyoruz. Kamuoyu baskısı ile insanların bizim haklılığımızı görmesini sağlayacak bir çalışma yürütmeliyiz. Haklılığımız son derece net ama bunu herkesin bilmesi gerek. Doğru zamanda doğru yerdeyiz. Geçmişte çok emek verilmiş ama biz çok daha hızlı yol alacağız. Yolumuz açık, Zeus Sunağı'nı bu topraklara geri geti receğiz" şeklinde konuştu.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Zeus Sunağı toplantısının sonunda sonuç bildirgesi açıklandı. Bu kapsamda bir Bergama Sergisi'nin Avrupa'da dolaştırılarak Bergama ile ilgili tanıtım ve algı yaratılmasının sağlanması, Bergama’nın tespit edilecek yerlerinde restorasyon ve restitüsyon faaliyetlerine başlanılması, tarihi Domuz Alanı mevkiindeki Tonoz ve üzerindeki yapının Zeus Sunağı Çalışma Grubu'na tahsis edilmesi, hazırlanma aşamasında olan Bergama/UNESCO 2022-2024 Alan Yönetim Planı’nda Zeus Sunağı'nın önemini ifade eden tanımların yer alması, bir sonraki toplantının hukuki süreçteki teknik detayları pekiştirmek üzere konunun uzmanları hukukçular ile yapılması kararları alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya geri getirilmesi için çalışmaların başlatılmasına 12 Ağustos 2020 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar vermişti.

KİMLER KATILDI?

Toplantıya Başkan Soyer’in yanı sıra İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Gökçen Kaya, Eski Kültür Turizm Bakanı ve Eski İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Suat Çağlayan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları yöneticileri, akademisyenler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları katıldı.

