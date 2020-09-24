Yol-İş Başkanı Ağar: Kabul etmeseydik işçileri atacaklardı

24 Eylül 2020 Perşembe, 09:59

Hükümet işçilere hak ettikleri ücretleri vermemek için bin türlü engel çıkarıyor. Yol-İş, Karayolları’nda 3 farklı ücret skalası uygulanmasının nedeninin, idarenin ‘ya işten atarız, ya yeni skalayı kabul edin’ dayatması olduğuna dikkat çekti.

Yol-İş, Karayolları’nda işçilere 3 farklı ücret skalası uygulanmasının temel nedeninin idarenin “ya tazminatlarını verir işçileri çıkarırız, ya da yeni skalayı kabul edin” dayatması olduğuna dikkat çekti. Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar, aynı işyerinde aynı işi yaptıkları halde işçilere 3 farklı ücret skalası uygulanmasını kendilerinin de doğru bulmadıklarını söyledi. Ağar, “İşçilerin işinden olmaması, 10 bin işçinin Karayolları işçisi olması için kabul ettik” dedi. Ağar, skalalar arasında iki kat değil, 184 lira ile 700 lira arasında değişen farklar olduğunu da belirtti.

Yol-İş Başkanı Ağar, Karayolları’nda işçilere 3 farklı ücret skalası uygulanmasını değerlendirdi. 2005 yılında Karayolları’na 5 bin işçi alınacağı, taşerona son verileceğinin söylendiğini ancak 1. skalaya göre ücret ödenmeyeceği şartının koşulduğunu belirten Ağar, sözün tutulmadığını, sadece bin işçi alındığını bildirdi. Ağar, sonrasında 2. skalanın kaldırılamadığını ancak iyileştirmeler yapıldığını söyledi. 2010 yılında taşeron işçileri sendikaya üye yaptıklarını, 10 bin işçinin davasını kazandıklarını anımsatan Ağar, “Bu işçilerin kadroya geçirilmesi için 3 yıl uğraştık. İdare tarafından işçilere ‘kadrolarını vermeyelim tazminatlarını verelim’ denildi. Tazminatlarını alsalar yine işsiz kalacaklardı. Kabul etmedik. Bu kez de ‘2. skalaya göre alamayız’ dediler. 3. skalayı getirdiler. İşçilerin işinden olmaması, 10 bin işçinin Karayolları işçisi olması için kabul ettik” bilgisini verdi. Ağar, mahkeme kararı ile bu işçilerin ilk işe girtikleri tarihten itibaren Karayolları’nın işçisi kabul edildiklerini, hiçbir haklarından vazgeçmediklerini söyledi. Ücretler hakkında da bilgi veren Ağar, 1. ile 2. skala arasında ortalama 700 lira, 1. ile 3. skala arasında 890 lira, 2. ile 3. skala arasında da 184 lira fark olduğunu bildirdi. 1. skaladaki işçinin ortalama 5 bin lira, 2. skaladaki işçinin de 4 bin 324 lira ücret aldığına işaret eden Ağar, bu ücretlerde derecelere göre artış olabildiğini söyledi. Ağar, 3 ücret skalası uygulanmasının yanlış olduğunu vurgularken, şöyle devam etti:

“Tamamen sıkıntı. Çalışma sistemi o kadar bozuk ki. Böyle olmamalı. Düşünün mahkemeleri kazanmamıza karşın işçiler tazminatları verilip çıkarılacaktı. Biz işçiler işten çıkarılmasın, Karayolları’nın işçisi olsun diye 3. skalayı kabul ettik. Bugün bu işçiler ortalama 4 bin 400 lira ücret alıyor. Doğrudur. Bir işyerinde 3 farklı ücret skalası olması kabul edilemez. Ücret farkı ancak işçinin kıdeminden kaynaklı olmalı. 5 yıllık işçi ile 10 yıllık işçi arasında kıdem farkı bulunmalı. Onda da en fazla 100-150 lira fark olur. Ama burada aynı dozer operatörleri 3 skalada çalışıyor.”

Ağar, uygulamanın düzeltilmesi gerektiğini, tek bir ücret skalası üzerinden işçilerin çalıştırılmasını, iş barışının sağlanmasını istedi.