Yol kenarında çay satan yurttaş: Dört bankaya borcum var
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kardeşi ile birlikte çalıştığı kahvehanedeki işini bırakmak zorunda kalan Osman Demir, Uşak - İzmir Karayolu üzerinde bulunan Ürünköy kavşağında odun ateşinde semaverde çay satarak, geçimini sağlamaya çalışıyor. Demir, “Buradaki kazancım ile az da olsa yetinmeye çalışıyorum. Başka çarem yok mecburum. Dört bankaya borcum var. Hepsi peşimde." ifadelerini kullandı.
Pandemi nedeniyle yeterince destek bulamayan küçük esnaf büyük bedeller güçlükler yaşıyor. Pandemi öncesi kardeşi ile birlikte kahvehane işleten Uşaklı Osman Demir, kısıtlamalar sürecinde önce kahvehanesini sonra ek iş olarak çalıştığı lokantadaki işini de kaybetti.
İşsiz geçen zorlu bir yılın ardından Demir, Uşak – İzmir devlet karayolu üzerinde Ürünköy kavşağında odun ateşinde semaverde çay satarak, geçimini sağlamaya çalışıyor.
Borçlu olduğu dört bankada da takibe düşen Demir, “Bir yıl işsiz kaldım. Bu süre içerisinde oğlum üniversite öğrencisi onun bursu ve kızımın maaşı ile ayakta durmaya çalıştık. Ama bir noktaya kadar. En son yetmemeye sıfırlanmaya başlayınca bu işi yapmaya mecbur kaldım. Burası olmasa bile durabileceğim her yerde bu işi yapmaya devam edeceğim” dedi.
KISITLAMALARDA ÖNCE KAHVEHANEYİ SONRA LOKANTADAKİ İŞİNİ KAYBETTİ
Osman Demir, odun ateşinde semaverde çay işine nasıl başladığını şöyle anlattı:
“Pandemi öncesi iki kardeş kahvehane çalıştırıyorduk. Yasaklar gelince kendisine bıraktım. Kendimin dört bel fıtığım var. Çalışamıyorum. Bu arada restoranda da çalışıyordum geceleri. Pandemi nedeniyle orası da kapandı. En son aklıma bu iş geldi. Kendi aracımın içinde dışarı bir masa atarak, bir semaver ayarladım. Yol kenarında çay satmaya gayret ediyorum. Duran insanlar ışıkta bekleyenler, hepsi gelmese de gelenlerle ayakta durmaya çalışıp ekmek paramı çıkarmaya gayret ediyorum.”
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