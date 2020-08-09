Yolcu otobüsü şoförü, 25 bin uyuşturucu hapla yakalandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförü M.Y.'nin (39) aracında, 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. M.Y., gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbarı değerlendirerek, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüsle İstanbul’dan Mersin ve Adana’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, otobüs şoförü M.Y.'nin aracında yapılan aramada 25 bin ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Y.'nin, daha önce de 'kaçakçılık' dahil çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.
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