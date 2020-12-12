Yolcu Tiyatro dayanışma bekliyor: 'Destek ol, Gomidas sahnede yaşasın'
Sekiz yıldır hiçbir maddi destek almadan ayakta kalan Yolcu Tiyatro, yeni oyunu "Gomidas" için dayanışma bekliyor.
"Joko’nun Doğum Günü", "Kapıların Dışında" ve "Kürklü Venüs" gibi oyunlarla tanınan Yolcu Tiyatro, 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde ilk sahnelenişini gerçekleştirdiği "Gomidas" oyununun izleyiciyle buluşması ve sahnede kalmaya devam etmesi için destek bekliyor.
Ermeni besteci ve müzikolog Gomidas Vartabed’in hayatını ve yaşamının önemli dönüşümlerini konu alan oyunda Gomidas’a Fehmi Karaaslan hayat veriyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki 40 kişilik Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed’in eserlerini seslendiriyor.
Oyun izleyicisine Türkçe ve Fransızca olmak üzere iki dil seçeneği de sunuyor.
Pandemi koşullarından dolayı sınırlı sayıda seyirci kapasitesiyle, kilisede ve özel bir tasarımla sahnelenen oyun boş bırakılacak koltuklar, hatıra bileti ve kişiye özel tasarımlarla destekçilerle buluşacak. 29-30-31 Ocak tarihli oyunların biletleri ve isme özel Gomidas Hatıra Setleri mobilet.com üzerinden alınabiliyor.
Gomidas Vartabed
Gerçek adıyla Soğomon Kevork Soğomonyan, 7. yüzyılda yaşamış bir Ermeni halk ozanı olan Katolikos Gomidas’ın ismine atfen Gomidas adını aldı.
1896 yılında Kütahya’da doğan, Ermenistan ve Almanya’da öğrenim göreni, Ermeni müzik okulunun kurucusu sayılan Gomidas, 1915 soykırımının tanıklarından biriydi.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem