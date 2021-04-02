Yolda yürüyen kadına 'muşta' ile saldırdı, "Başkasına benzettim, bilerek olmadı" dedi
Bursa’da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki Ecenur Ö., tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde 'muşta'lı saldırıya uğradı. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar bulunan genç kadının saldırganı tanımadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli, genç kadını başka birine benzettiğini, bu sebeple saldırdığını iddia etti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan Ecenur Ö.,(18) tanımadığı bir erkek tarafından 'muşta' ile saldırıya uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek 'muşta'lı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasından ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
’’ABİMİ ÖLDÜREN KIZA BENZETİNCE SALDIRDIM, BİLEREK OLMADI’’
Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve daha 16 farklı suç kaydı bulunan şüpheli Sedat A., ’’Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Songül S.’yi ağabeyimin ölümüne sebep kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım’’ dediği öğrenildi.
Ecenur Ö., ise yaşanan dehşeti şöyle anlattı:
“Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiç bir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. ’Songül sen ağabeyimi öldürdün ben de seni öldüreceğim" diyerek’ kafama 'muşta' ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım, ’seni öldüreceğim’ dedi. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi. Vatandaşların bir an olsun yanımıza gelmemesi çok yazık. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız.’’
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