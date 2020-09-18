Yolları yapılmayan yurttaş yolu trafiğe kapattı

18 Eylül 2020 Cuma, 16:07

Manisa'nın Alaşehir Aydoğdu ve Caberkamara Mahallesi'nde oturan yurttaşlar, MHP'li büyükşehir belediyesinin 3 yıldır yollarını yapmadığını ve mağdur olduklarını söyleyerek traktörlerle yolu trafiğe kapattı. 40 dakika boyunca araçların geçişine izin vermeyen vatandaşlar, kaymakam ve jandarma görevlileri ile görüştükten sonra eylemlerine son verdi.

Yıllardır toz toprak içerisinde yaşadıklarını belirten Aydoğdu Mahalle muhtarı Orhan Baran, “Beton santralı yüzünden asfalt yolumuz bozuldu, toz toprak içerisinde kalıyoruz. Büyükşehir yıllardır yolu yapmadı. Artık bıktık. İşe, hastaneye ve okula giderken çile çekiyoruz. Onlarca dilekçe verdik ama büyükşehir yolu yapmayacağını, beton santralı firmasının yapacağını söylüyor. Çözüm bulamıyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Eğer çözüm bulunmazsa yolu yine trafiğe kapatırız” diyerek isyan etti.