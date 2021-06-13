Yolsuzluğun peşine düşen müdür yardımcısı görevden alındı

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Maşuk Türe, kurum içinde gerçekleşen yolsuzlukları açığa çıkardığı için müdürlük görevinden alınarak, Mersin’in Anamur ilçesine uzman olarak sürgün edildiğini öne sürdü.

Kuruma 2018 yılında müdür yardımcısı olarak atanan Türe, Müdür Cüneyt Kubat’ın kuruma ait malzemeleri kendi zimmetine geçirdiğini öne sürerek, “1 adet televizyon ile 3 adet su sebili götürüldü ve bir daha geri getirilmedi. Hatta defalarca arabanın arkasını doldurmak suretiyle tuvalet kâğıdı, peçete ve temizlik malzemesini götürdü. 3.5 milyon liralık kimyasal analiz laboratuvarı atıl duruma düşürüldü. 100 bin liralık kimyasal malzemeyi tuvalete döktüler. Televizyon programında temizlik personeline restoratör kıyafeti giydirilip eser restore ettirildi. Bölge müzelerinin eserleri yeterli derece restore edilmediği gibi aynı kampus içinde olduğumuz Diyarbakır Müzesi’nin bazı eserleri de çürümeye yüz tuttu. İşe gelmeyen personele maaş veriliyor. Buradaki personel yatarken projelerle personel alındı ve devlet zarara uğratıldı” dedi.

‘MÜFETTİŞLER ÖRTBAS ETTİ’

Konuyu CİMER ve Diyarbakır Valiliğine bildirdiğini belirten Türe, şunları söyledi: “Şikâyetlerimle ilgili gelen müfettişler olayı örtbas etti. Çünkü siyasiler ve bakanlık, müdürü, bütün suçlar sabit olmasına rağmen alenen koruyor. Diyarbakır Valisi ile de defalarca iletişime geçmeme rağmen olayı görmezden geldi.”

KUBAT, İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, iddialarla ilgili ulaştığımız Müdür Cüneyt Kubat, “İddialarla ilgili CİMER’den gelen müfettiş bu iftiraların karşılıksız olduğunu görünce müdür yardımcılığı vasfını aldılar, başka yere gönderdiler. İddia ettiği bütün savların altı boş. Kameralar var, kurumdan ne çıkartıp eve götürmüşüm ispatlasın. Televizyon odamda duruyor” dedi.