"Yolsuzlukla suçlanan Eski İspanya Kralı Carlos Dominik’e kaçtı"

04 Ağustos 2020 Salı, 17:20

Eski İspanya Kralı Carlos, pazar günü yaptığı resmi açıklamada, hakkındaki yolsuzluk iddialarına gönderme yaparak, oğlu Felipe´nin tahtı sorunsuz yönetmesi için ülkeden ayrılacağını açıkladı.

İspanyol basını,Carlos´un dün sabah Dominik Cumhuriyeti´ne gittiğini ileri sürerken, milyonlarca doları bulan yolsuzluk iddialarından kaçtığını iddia etti.

Eski Kral Carlos, tahtta geçirdiği 40 yıl boyunca hakkında birçok yolsuzluk iddiaları ortaya atılmış ve bu iddialardan bazıları mahkemeye taşınmıştı. Carlos 2014 yılında tahtını oğlu 6´ncı Felipe´ye devretmişti.