Yolsuzlukla suçlanan MHP’li belediye başkanı balkondan seslendi: İstifa etmemi bekleyenler avuçlarını yalasın
Belediye meclis üyelerinin yolsuzluk yaptığı iddiası ile suç duyurusunda bulunduğu Çorum’un İskilip ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye balkonuna çıkıp bir konuşma yaparak, “İstifa etmememi bekleyenler avuçlarını yalasın” dedi.
Göreve başladığı günden itibaren “çeşitli menfaat kitlelerinin hedefi haline geldiğini” ileri süren Sülük, kendilerinden sürekli taleplerde bulunanların haksız talepleri karşısında dimdik durduklarını kaydetti.
MHP genel merkezi ile başından beri istişare halinde olduğunu, genel merkezin haklı olarak müfettiş raporunu beklediğini aktaran Sülük, “Şunun bilinmesini isterim ki, herkes gitse ben MHP’deyim. MHP’den istifa etmemi bekleyenler avcunu yalar” dedi.
İskilip Belediyesi’nin 5’i MHP’li 4’ü AKP’li meclis üyesi, Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Meclis üyelerinin imzası ile yapılan suç duyurusunda, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı işletmelerde gerçekleştirilen işlerle ilgili ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının mevcut olduğu ileri sürülmüştü.
Kaynak: Gazete Duvar
(Haber Fotoğrafı: İskilip Belediyesi-Facebook)
Video Haberler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
- İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11
- Ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
- Antalya’da çatallı mahalle kavgası kamerada
- AKP'li belediyeden skandal oyuncak atma görüntüleri
- İBB halk ekmek büfelerine yine müdahale
- Cem Yılmaz bakın kimlere meydan okudu
- İYİ partili Çıray'dan 23 Nisan protestosu
En Çok Okunan Haberler
- Elon Musk'ı dinleyerek denedi: Gitti giden
- A haber 'torunu' dedi, ortalık karıştı!
- Thodex'in kurucusuna operasyon
- İBB'nin verdiği atlar kıyma-kuşbaşı oldu iddiası
- Küçük çocuğun kimliği deşifre edildi
- Öğrencisi derse girmezse ücreti kesilecek
- Koronavirüsü atlatanlara kötü haber
- 'Çok sağlam' dediği kişi, bakın kim çıktı?
- AKP'den istifa eden başkanın isyanı
- ABD, yarın 1915'i 'soykırım' olarak tanıyacak