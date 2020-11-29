Yönetmen Özpetek önerdi, İtalya'da sağlıkçılar için "Beyaz Önlüklüler Günü" yasalaştı

29 Kasım 2020 Pazar, 11:18

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının İtalya'yı sert şekilde etkilediği mart ayında özellikle sağlık çalışanlarının canhıraş mücadelesinden etkilenen Özpetek'in, ilk kez nisanda gündeme getirdiği öneri, parlamentoda görüşülüp kabul edildikten sonra dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"20 Şubat: Beyaz Önlüklüler Günü"nün yasalaştığını duyuran Özpetek'in önerisine, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği de (SIAE) açtığı imza kampanyasıyla destek verdi.

Özpetek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da bundan böyle 20 Şubat tarihinin "Beyaz Önlüklüler Günü" olarak sağlık çalışanlarına ithaf edilmesinin hikayesini anlattı.

"BİR KADIN DOKTORUN BUNU BULMASI, ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'nin bu öneriyi memnuniyetle karşıladığını aktaran Özpetek, "Artık kanun oldu. Tabii herkes çok şaşırıyor. Bir yönetmenin böyle bir şey yapması tabii herkesin çok hoşuna gitti. İtalya'nın, Covid-19 salgını süresince kaybettiği canları ve sağlık çalışanlarının çabalarını hatırlamaya yönelik bir gün. Güzel bir şey oldu, ondan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Özpetek, kuzeydeki Codogno Hastanesine yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran 38 yaşındaki bir hastanın ülkedeki ilk Covid-19 vakası olduğunu ortaya çıkaran Doktor Annalisa Malara'yı işaret ederek, 20 Şubat tarihinin nasıl belirlendiğini şu sözlerle anlattı:

"20 Şubat'ta bir kadın doktor, izin alması gerekiyor aslında Covid-19 testi yapması için ve izin almadan test yapıyor. Çünkü bir hasta geliyor, 3 kere ve hem ateşi hem öksürüğü var. Doktorun o an aklına geliyor ve diyor ki, 'bu hasta belki Çin'de görülen Covid-19'dan olabilir' diye şüpheye düşüyor kendi kendine. Bu şekilde ülkedeki ilk Covid-19 vakasını buluyor. Bir kadın doktorun bunu bulması, benim ayrıca çok hoşuma gitti. O yüzden 20 Şubat'ı seçtim."

Özpetek, bu konuya gösterdiği hassasiyet dolayısıyla çok sayıda doktordan, pek çok kişiden teşekkür ve destek mesajı aldığını da kaydetti.

"EN ÇOK TİYATROLAR ZARAR GÖRDÜ"

Salgın nedeniyle İtalya'da sinema, tiyatro ve konser salonlarının kapalı olmasının sektörü nasıl etkilediğine de değinen Özpetek, İtalyan devletinin önemli yardım ve vergi indirimi gibi adımlar attığına dikkati çekti.

Özpetek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok film çekiliyor, televizyon dizileri çekiliyor. Ne zaman çıkacakları belli değil çünkü devletin sinema ve gösteri, sahne sektörüne çok büyük yardımları var. Öyle bir fon var. Bir sürü kişi bundan faydalanıp, çekim yapıyor. O açıdan sinemaya çok büyük destek var. Ancak bu işten en büyük zararı, burada da tiyatrolar görüyor."

Ünlü yönetmen Özpetek, salgın olsa da kendi projelerinin sürdüğünü, gelecek ay bir banka için, kendisinin yazıp yönettiği ve İtalya'nın Covid-19 döneminin konu edildiği bir reklam filmi çekeceğini anlattı.

Özpetek, mayıs ve haziranda Napoli'deki ünlü San Carlo Operası'nda daha önce çektiği "Madame Butterfly" ve "La Traviata"yı yeniden sahneye koyacağı bilgisini de paylaştı.