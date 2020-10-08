Yönetmen Spike Lee'den Chadwick Boseman açıklaması: 'Bilseydim, izin vermezdim'

08 Ekim 2020 Perşembe, 17:04

Haziranda Netflix'te gösterime giren Spike Lee filmi "Da 5 Bloods", Chadwick Boseman'ın son işlerinden biriydi. 43 yaşındaki oyuncu ağustosta kolon kanserinden hayatını kaybetti.

Boseman kanser tanısını gizli tutmayı tercih etmişti. Diğer pek çok kişi gibi Lee de birlikte çalıştıkları sırada Boseman'ın sağlık sorunlarından haberdar değildi.

Spike Lee, Reuters

Independent Türkçe'nin Variety'den aktardığına göre, yönetmen Lee verdiği son röportajda şöyle dedi:

"Chad'in hasta olduğunu bilmiyordum. İyi görünmüyordu ama aklıma kanser olduğu hiç gelmedi."

Lee, Vietnam ve Tayland'da yapılan çekimi 'çok zahmetli' diye nitelendirerek şu sözleri de ekledi:

"Hava her gün 100 dereceydi. Üstelik o zamanlarda, dünyadaki en kötü hava kirliliği dönemi yaşanıyordu.

Chadwick'in bunu bana niye söylemediğini anlıyorum çünkü benim kolayına bakmamı istemedi. Bilseydim, bütün o şeyleri yapmasına izin vermezdim. Ben de ona bunun için saygı duyuyorum."

Chadwick Boseman, "Da 5 Bloods"



Boseman ayrıca ölümünden sonra, aralıkta ABD ve Birleşik Krallık'ta gösterime girecek George C. Wolfe imzalı "Ma Rainey's Black Bottom"da da rol alıyor.

August Wilson'ın aynı adlı oyunundan uyarlanan filmde Viola Davis, Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts gibi birçok isim yer alıyor.