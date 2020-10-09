Yönetmen Zeki Demirkubuz’un senaryoları kayboldu!

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un yayınevine verdiği senaryoları kayboldu. "Failler netleştiğinde hepsini ifşa edeceğim" diyen Demirkubuz, işin sorumlularını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 12:54
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"Masumiyet", "Üçüncü Sayfa" ve "Kader" gibi filmlere imza atan yönetmen Zeki Demirkubuz, yayınevine verdiği senaryolarının kaybolduğunu açıkladı. 

Senaryolarının kaybolduğunu sosyal medya hesabından duyuran yönetmen, daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda "İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili tweet'i siliyoruz" diyerek, işin sorumlularına dava açılacağını söyledi.

Demirkubuz, aynı paylaşımında 2015 yılında çektiği "Bulantı" filminin senaryosunun cilt halinde eline geçtiğini belirterek, takipçilerinde benzer durumlarda kendisine ulaşmalarını istedi.

FAİLLER İFŞA EDİLECEK

Sosyal medya hesabından isyan eden Demirkubuz, şunları söyledi:

"İnsani bir nedenden dolayı kayıp senaryolarla ilgili tweet'i siliyoruz. Konu kapanmış değil, iç etme ya da hırsızlık geçerli. Dava açılacak ve failler netleştiğinde ifşa edilecek. ‘Bulantı’ gibi buna benzeyen 6 cilt hakkında bilgisi olanlar buraya haber yazabilir."


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