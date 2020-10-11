Yöneylem Araştırma şirketinin son anketi açıklandı! AKP ve Cumhur İttifakı'na büyük şok

11 Ekim 2020 Pazar, 19:12

Avrasya Anket'in kurucusu Kemal Özkiraz, youtube hesabından akademisyenlerin görev aldığı Yöneylem Araştırma'nın anketini paylaştı.

Yöneylem'in 'Gündemetre' ismiyle Aralık 2019'dan bu yana anket paylaştığını belirten Özkiraz, verilerin hayli önemli olduğunu belirtti.

Ankete göre katılımcıların yüzde 48,7'si Türkiye nasıl yönetiliyor? sorusuna "Kötü" cevabını verdi. "Ne iyi ne kötü" diyenlerin oranı yüzde 17'de kalırken yüzde 30.2 oranında "İyi yönetiliyor" cevabı verildi. "Bilmiyorum" diyenlerin oranı ise 3.4'te kaldı.

Anketin en çarpıcı kısımlarından biri de ekonomi politikalarına yönelik sorular ve verilen yanıtlar oldu. Ankete göre ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 60.1 çıktı. "Ne başarılı ne başarısız buluyorum" diyenler 14.5, "Başarılı buluyorum" diyenler 20.7, "Bilmiyorum" yanıtını verenler ise 4.7 oranında kaldı.

Ankette öne çıkan sorular ve cevapları şu şekilde

Türkiye başkanlık sistemiyle mi parlamenter sistemle mi yönetilmelidir?

Başkanlık sistemiyle yönetilmelidir - % 33

Parlanmeter sistemle yönetilmelidir - % 48.1

Bilmiyorum - & 18.9

Önümüzdeki pazar günü miletvetkili seçimleri olsa kime oy verirsiniz?

AKP - % 30.7

CHP - % 24.8

HDP - % 10.5

MHP - % 7.7

İYİP- % 9.8

SP - % 1.1

GP - % 1.2

DP - % 2.7

KARARSIZ - % 4.5

OY KULLANMAYACAK - % 6.1

CEVAP YOK - % 0.3

Yukarıdaki verilere görer kararsızlar dağıtıldığında iktidar partisi AKP'nin 8 puan kaybettiği ve en fazla % 34.4 oy alabildiği görülüyor.