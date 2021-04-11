Youssoufa Moukoko kız arkadaşını eve kilitledi

11 Nisan 2021 Pazar, 13:53

La Gazetta dello Sport’da yer alan haberde, Moukoko’nun hafta içinde kız arkadaşını eve kilitlediği belirtildi.

Genç oyuncunun kız arkadaşı ile birlikte evde tartıştıkları sırada antrenman için evden ayrıldığı ve kapıyı kilitleyerek dışarı çıktığı kaydedildi. Moukoko’nun kız arkadaşının polisi aramasından sonra ortaya çıkan olayda kimsenin şikayetçi olmadığı belirtilirken Moukoko’nun ceza alıp almayacağının savcılık kararına bağlı olduğu ifade edildi.

“HERHANGİ BİR SUÇ DUYURUSU YOK”

Dortmund Polis Sözcüsü Oliver Peiler Bild’e yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bu operasyonun doğruluğunu teyit edebilirim ancak ihbarı yapan kadın herhangi bir soruşturma başlatılmasını istemedi ve suç duyurusunda bulunmadı. Savcılığın şimdi soruşturmanın nasıl devam edeceğine karar vermesi gerekiyor.”