YouTube fenomeni Danla Bilic, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi
YouTube fenomeni Danla Bilic, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi ve bir video çekti.
Danla Bilic, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi ve bir video çekti.
Twitter hesabından açıklama yapan Bilic buluşmayla ilgili olarak şu pylaşımı yaptı:
"8 Mart Dunya Kadinlar Gunu icin aslinda her gun icin @ekrem_imamoglu baskanima zor sordum, o cevaplarken zorlandi mi yakinda youtube'da yayinda"
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