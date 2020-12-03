YouTube, Instagram'da Bilal Göregen'in videosunu paylaştı





Göregen’in videosu daha sonra üzerine kedi GIF’i eklenip Reddit ve 9gag gibi platformlarda da paylaşılmaya başladı ve dünya çapında 'Cat Vibing' adında bir akım başlattı. Göregen, 1 Kasım 2020’de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşınca 17 milyon görüntüleme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeniye ulaştı.

Dünyanın en büyük video portalı YouTube da bu akıma seyirci kalmadı ve Göregen'in kedi monteli videosunu resmi Instagram ve Twitter hesabından paylaştı. Youtube ayrıca, Göregen’in kanalının linkini de biosuna ekledi.