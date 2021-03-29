YouTube, video kalitelerini düşüreceğini açıkladı
Pandemi döneminde en çok kullanılan video içerik platformlarından biri olan YouTube, altyapılarının herkese yanıt verebilmesi için video kalitelerini düşüreceğini açıkladı.
En büyük video platformlarından biri olan YouTube, Avrupa’daki yoğun talep karşısında video kalitesine sınır getirmeye karar verdiğini açıkladı.
Avrupa genelinde YouTube’un video kalitesinin kısa süre içinde bir miktar düşmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz aylarda Netflix, Avrupa’daki tüm yayın akışlarının bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, uygulamanın Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını öngördüklerini duyurmuştu.
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