Yozgat Belediyesi'nde 7 personele "zimmet" iddiasıyla gözaltı

AKP'li Yozgat Belediyesi'nde 7 personel "zimmet" iddiasıyla gözaltına alındı.

AA
01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:57
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Yozgat Belediyesi'nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, "zimmet" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı.

Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı.


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