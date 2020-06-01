Yozgat Belediyesi'nde 7 personele "zimmet" iddiasıyla gözaltı
AKP'li Yozgat Belediyesi'nde 7 personel "zimmet" iddiasıyla gözaltına alındı.
Yozgat Belediyesi'nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, "zimmet" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.
Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı.
Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı.
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