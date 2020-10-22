Yozgatspor 1959 kupada üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci tur karşılaşmasında Erbaaspor’u 1-0 mağlup eden Yozgatspor 1959 bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 15:17
Yozgatspor 1959 kupada üst tura yükseldi
Abone Ol google-news

57’nci dakikada gelişen Yozgatspor 1959 atağında ceza sahası içinde Ali’nin pasıyla buluşan Fatih topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşma Yozgatspor 1959’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler