Yozgatspor 1959 kupada üst tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 2’nci tur karşılaşmasında Erbaaspor’u 1-0 mağlup eden Yozgatspor 1959 bir üst tura yükseldi.
57’nci dakikada gelişen Yozgatspor 1959 atağında ceza sahası içinde Ali’nin pasıyla buluşan Fatih topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşma Yozgatspor 1959’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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