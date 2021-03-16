Yüceer, Çorlu’da 25 canın yaşamını yitirdiği kazanın duruşmasından görüntü paylaşmakla suçlanıyor
Çorlu tren faciası davasının ilk duruşmasına katılan CHP milletvekili Candan Yüceer hakkında duruşmada “görüntü ve ses kaydı alma” iddiasıyla fezleke hazırlandı.
Yüceer, dava kapsamında, oğlunu kaybeden anne, gazeteciler, avukatlar ve kendisi hakkında soruşturmalar açıldığını belirterek “Gerçek sorumlulular ise yargılanmıyor, 3 yıldır geciken bir adalet var” dedi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybetmesine, 328 kişinin ise yaralanmasına sebep olan tren kazasının sorumlularının yargılanması istemiyle açılan davanın 7. duruşması bugün görülecek. 3 yıldır sonuçlanmayan davada, ailelerin adalet beklentisi sürerken CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer hakkında Çorlu davası nedeniyle fezleke hazırlandığı ortaya çıktı.
‘DURUŞMA SALONU DEĞİLDİ’
Hakkındaki fezlekeyi ve Çorlu davasını Cumhuriyet’e değerlendiren Yüceer, “Facianın gerçekleşmesinin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra gerçekleştirilen ilk duruşmada içeri girişlerde çok büyük sıkıntılar yaşandı, aileler mağdur edildi. Duruşma adliyede değil, eğitim merkezinde yapıldı. Kapıların kilitlenmesi nedeniyle ailelerin bir kısmı duruşma salonuna giremezken içeride fenalık geçirenler olmuştu. Kapılar üzerimize kilitlendi, infaal ortamı hâkimdi. Bunlar yaşanırken o infial görüntülerini çekmem nedeniyle hakkımda fezleke hazırlandığını öğrendim. Ben görüntüleri çekerken duruşma başlamamıştı. Ki salon duruşma salonu bile değildi. Ne hâkim ne de savcı gelmişti. Eğer mağdur olan varsa o da bizlerdik” dedi.
Faciaya ilişkin 11 Şubat’ta hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirten Yüceer, “Duruşma öncesi dava dosyasına giren bu bilirkişi raporunda, sorunun menfezde olduğu, denetimin ve yenilenmenin yapılmadığı, facianın yağıştan kaynaklanmadığı yazıyor. 3 yıldır aileler bunları anlatırken ‘yağmurdandır’ denilip geçildi” diye konuştu.
Ailelerin adalet taleplerinin görmezden gelindiğini aktaran Yüceer, bugün görülecek duruşmaya ilişkin şunları kaydetti: “Asıl sorumlular yargı önüne getirilmedi ama görüyorum ki davayı takip eden gazeteciler, faciada oğlunu kaybeden bir anne yargılandı, avukatlara soruşturmalar açıldı. 3 yıldır geciken bir adalet var. Umarım bu rapor sonuca erişilebilmesinde ve bir daha böyle olayların yaşanmamasında vesile olur. ”
Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden anne Mısra Öz Sel’e, davaya bakan mahkeme heyetine “hakaret ettiği” suçlamasıyla 8 bin 840 lira para cezası verilmişti.
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