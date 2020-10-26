Yücel İldiz'den iyi haber geldi

26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:41

Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen teknik direktör Yücel İldiz’in izolasyon sürecinin perşembe günü sona ereceği bildirildi. Altay’da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor’la oynaması gereken karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.



