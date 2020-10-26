Yücel İldiz'den iyi haber geldi
TFF 1’nci ekiplerinden Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalanması futbol camiasında büyük üzüntüye neden olurken, teknik direktör Yücel İldiz’in hastalığı atlatması İzmir temsilcisine moral oldu. Geçen hafta içi oynanan Altınordu maçı öncesi koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 67 yaşındaki teknik adama yapılan son testin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.
Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen teknik direktör Yücel İldiz’in izolasyon sürecinin perşembe günü sona ereceği bildirildi. Altay’da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor’la oynaması gereken karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi